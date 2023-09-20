 تدريب طلبة امتياز كلية التمريض بجامعة دمياط في المستشفيات العامة - بوابة الشروق
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تدريب طلبة امتياز كلية التمريض بجامعة دمياط في المستشفيات العامة

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 10:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 10:36 م

أعلن رئيس جامعة دمياط، وكيل مديرية الصحة بدمياط، توقيع بروتوكول تعاون، بين جامعة دمياط، يقضي بتدريب طلبة "امتياز" كلية التمريض بجامعة دمياط في المستشفيات العامة.

وأوضح بيان مشترك صادر عن جامعة وصحة دمياط، أن الطرفان اتفقا على تدريب طلبة "امتياز" كلية التمريض بجامعه دمياط بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ضمن البروتوكول الموقع بين الجهتين، حيث يتم التدريب على رأس العمل، وتحت إشراف نخبة من أطباء صحة دمياط، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وحسب البيان المشترك، فقد التقى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، مع الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، لبحث تدريب طلاب كلية التمريض، ووقعا على البروتوكول الموقع بين مديرية الشئون الصحية بدمياط، وجامعة دمياط.

والتقى اليوم السيد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعه دمياط بمكتبه بالجامعة، بهدف تحسين وثقل مهاراتهم العلمية والعملية على حد سواء، وممارسة جميع المهارات التمريضية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المتبادل بين الجامعة والهيئات المختلفة لتبادل المنفعة والخبرات، حرصا على صحة المواطنين وتحسين جودة التدريب العملي للطلبة.


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