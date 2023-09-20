الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في المناطق التي ضربتها الفيضانات في ليبيا حرج

قال مسئول بالصليب الأحمر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا"، اليوم الأربعاء، إن الوضع الإنساني في المناطق التي ضربتها الفيضانات بشرق ليبيا "حرج تماما في هذه اللحظة"، حيث إن المواطنين مازالوا لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، إيمان الطرابلسي، أن المواطنين الذين تضرروا من الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا الأسبوع الماضي مازالوا لا يستطيعون الحصول على الطعام ومكان ملائم للإقامة، والمياه النظيفة، والكهرباء، وخدمات الاتصالات.

وضرب إعصار دانيال، شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري بعدما ضرب كل من اليونان وبلغاريا وتركيا.

كما انهار سدان في الجبال فوق مدينة درنة، مما أدى لاجتياح المياه لمناطق كبيرة من المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 100 ألف شخص.

وتباينت أعداد ضحايا الفيضانات خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت طرابلسي، إنه من الصعب الإعلان عن عدد محدد للقتلى.

وأضافت، "من المهم أن نشير إلى أن وضع المفقودين مازال حرجا، حيث إن هناك تقديرات تفيد بأن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص فقدوا، ولذلك فإن فرص العثور على ناجين ضئيلة للغاية مما يعني أن هناك الآلاف من الجثث التي تنتظر انتشالها من تحت الأنقاض".