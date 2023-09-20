اليابان: استقبلنا أكثر من مليوني زائر خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن اليابان استقبلت مليوني و156 ألفا و900 زائر أجنبي خلال أغسطس الماضي، مما يمثل 85.6% من المستوى الذي تم تسجيله في نفس الشهر من عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن بيانات منظمة السياحة الوطنية في اليابان أظهرت أن التعافي مستمر، حيث تجاوزت النسبة 80% لأول مرة.

وبلغ عدد الزائرين من البر الرئيسي الصيني 364 ألفا و100 الشهر الماضي، أو 36.4% من مستوى ما قبل جائحة كورونا، كما أن العدد ارتفع بواقع 50 ألف زائر مقارنة بيوليو الماضي.

وكانت الحكومة الصينية قد ألغت القيود المفروض على مجموعات السفر الصينية إلى اليابان في 10 أغسطس الماضي.

وتوقعت وكالة السياحة أن يظهر التأثير الكامل لهذا التغير فى السياسة بعد بدء عطلة رئيسية في الصين في الأول من أكتوبر المقبل.

ولكن تم إلغاء بعض من الرحلات الجماعية الصينية لليابان، في ظل معارضة بكين لإطلاق اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المتضررة في البحر.