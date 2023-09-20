الإسكان: لدينا وحدات مُنفذة بمشروعات سكن وجنة بمقدم 25 ألف جنيه

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، برئاسة وزير الإسكان عاصم الجزار، قررت الإتاحة الدائمة لوحدات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز، مؤكدا أن هناك شققا متاحة وشاغرة لأي مواطن يرغب في حجز وحدة سكنية بأي مدينة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الأولى»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على قناة «الأولى المصرية»، مساء الثلاثاء، أن هناك إسكانا متنوعا يناسب جميع فئات المجتمع، لافتا إلى أن الوحدات منفذة وجاهزة للسكن بمجرد الاستلام.

وأشار إلى أن مشروع سكن مصر وجنة والإسكان المتميز بالإضافة إلى الإسكان الساحلي مثل مدينة رشيد والمنصورة الجديدة، منوها بأن مدينة رشيدة منطقة واعدة تبنى على بعد عشرات الكيلو مترات من مدينة إدكو وفي شمال محافظة البحيرة، كذلك قريبة من محافظة الإسكندرية، حيث تتوسط مدينة رشيد القديمة والإسكندرية في ظل وجود كثافات سكانية كبيرة جدا وأنشطة اقتصادية.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ وحدات غرب أسيوط، وغرب قنا، وملوي الجديدة، والظهير الصحراوي، والتي تم ربطها بالطرق وشبكات مرافق قائمة، مشددة على أن أسعار الوحدات بمقدمات مالية ميسرة، حيث يبدأ من 25 ألف جنيه للإسكان المتميز، و50 ألف جنيه لسكن مصر، و100 ألف جنيه لجنة مصر.

وأفاد بأن الفرد الراغب في امتلاك وحدة سكنية بهذه المشروعات، لا بد من أن يتوجه إلى جهاز المدينة الجديدة؛ للحصول على كراسة الشروط ثم دفع مقدم جدية الحجز، مضيفا أنه سيكمل باقي إجراءات الاستلام، وتقسيط باقي قيمة الوحدة السكانية في البنك على فترات زمنية تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.



