بريطانيا: الاستشاريون وصغار الأطباء ينظمون أول إضراب مشترك لهم

من المقرر أن ينظم الاستشاريون وصغار الأطباء، أول إضراب مشترك لهم في إنجلترا، وفقا لما قاله أحد قيادات المجال الصحي في البلاد، فيما يعد "السيناريو الأكثر خطورة" الذي يخشاه مديرو المستشفيات.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاربعاء، بأن الآلاف من الأطباء الأعضاء في الجمعية الطبية البريطانية، بصدد تنظيم إضراب في المستشفيات التابعة لـ"هيئة الصحة الوطنية" بأنحاء إنجلترا، مع الحاجة إلى إعادة جدولة مواعيد الآلاف من العمليات الجراحية وحجوزات المرضى.

وذكرت قيادات المجال الصحي، أن الإضراب يمثل التحدي الأكبر حتى الآن للثقة في "هيئة الصحة الوطنية" بجميع أنحاء البلاد.

ووضعت المستشفيات، إجراءات أشبه بتلك التي يتم اتخاذها في يوم عيد الميلاد (الكريسماس)، ما يعني إعطاء الأولوية لحالات الطوارئ، ولكن يجب توقف أغلب الأعمال الروتينية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه البيانات التي جمعتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، أنه تم إعلان تسجيل 22 واقعة خطيرة بسبب الإضرابات منذ ديسمبر الماضي.