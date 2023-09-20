عمدة مدينة أوكرانية يشير إلى خطر وقوع حوادث في محطة زابوريجا النووية

حذر عمدة بلدة انرهودر الأوكرانية التي يوجد بها أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، من زيادة خطر وقوع حوادث نووية في محطة زابوريجا للطاقة النووية التي أعلنت روسيا سيطرتها عليها.

وأضاف العمدة دميترو أورلوف، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، "الخوف يتصاعد يوما بعد يوم، بسبب وجود العديد من عوامل الخطورة المؤثرة".

وغادر أورلوف البلدة بعدما أعلن الروس استقلالها، ويعمل حاليا رئيسا لإدارة عسكرية مدنية من مدينة زابوريجا في المنطقة الأوكرانية الجنوبية التي تحمل نفس الاسم.

وقال أورلوف، إن هناك خطر مرتفع بحدوث كارثة تقنية في المحطة النووية، وأضاف، "يجب إمداد محطة الطاقة حاليا من الخارج، ومنذ سبتمبر الماضي فقط وقعت 6 حوادث حيث انقطع إمداد الطاقة، وفي الـ40 عاما السابقة لم تقع حادثة واحدة مثل تلك".

وأعلنت روسيا السيطرة على محطة زابوريجا للطاقة النووية في أوائل شهر مارس 2022، وتقع المحطة في المنطقة المتنازع عليها بالقرب من خطة الجبهة، وأغلقت المفاعلات منذ سبتمبر 2022.

ومن أصل 10 آلاف موظف في المحطة قبل اندلاع الحرب، لم يعد يتبقى سوى 20%.

وتابع أورلوف، أن الروس كانوا يضايقون الموظفين بالتهديدات وسوء المعاملة وحتى التعذيب، مضيفا أن هناك نقص في الخبراء المؤهلين هناك لأن روسيا لم توفر بديلا.