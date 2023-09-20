الرئيس الإيراني: مشروع أمركة العالم باء بالفشل

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء الثلاثاء إن العالم يمر بـ"مرحلة انتقالية لا رجعة فيها إلى نظام دولي ناشئ" وإن "مشروع أمركة العالم قد باء بالفشل".

جاء ذلك خلال كلمة رئيسي أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف: "تبدأ الدورة الجديدة للجمعية العامة بينما يشهد العالم تغيرات غير مسبوقة وصانعة للتاريخ"، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وأضاف: "ما يضمن المستقبل المشرق للبشرية هو الاهتمام بالقيم السامية التي تقود الإنسان إلى الكمال والكرامة، وما أفضل من كلام الله تعالى في تعريف الإنسانية والقيم التي تسمو بالإنسان".

وذكر أن "معاداة الإسلام والفصل العنصري الثقافي بأشكاله المختلفة، مثل حرق الكتب (المقدسة) لا تليق بالإنسان المعاصر".

وقال: "إن الوفاء بالوعد والعهد والصدق والأمانة والنزاهة في المعاملات وخدمة المحرومين ومحاربة الفقر والفساد والظلم والتمييز هي مضامين القرآن الكريم".

وتابع: "نشهد اليوم حرباً على نظام الأسرة إضافة إلى الحرب على الإسلام"، وطالب الأمم المتحدة أن تأخذ بنظر الاعتبار احترام الأسرة.