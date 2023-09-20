انطلاق أعمال المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة في أبوظبي

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة في أبوظبي، والذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ويستمر يومين بمشاركة عدد من المسئولين والمختصين في مجال الاستدامة والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والمياه من داخل الدولة وخارجها، تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويأتي تنظيم الهيئة للمؤتمر، تزامنا مع عام الاستدامة الذي أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وضمن استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.

ويهدف المؤتمر، إلى استشراف مستقبل الحفاظ على النعم وتعزيز التعاون الدولي، والعمل على تبني نهج مستدام لحفظها من الهدر، وضمن جهود الدولة للحصول على الموافقة الأممية لاعتماد اليوم العالمي لحفظ النعمة.