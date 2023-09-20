توقعات باستمرار ضعف الصادرات في كوريا الجنوبية خلال الربع الرابع

توقعت هيئة تجارية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، استمرار ضعف الصادرات خلال الربع الرابع من العام في ظل ارتفاع أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رابطة التجارة الدولية الكورية، القول إن مؤشر الصادرات سجل 90.2 خلال الفترة من أكتوبر حتى يناير الماضيين، مقارنة بـ108.7 خلال الثلاثة أشهر السابقة.

ويشار إلى أن تسجيل قراءة أقل من 100 تعني أن التشاؤم بشأن الصادرات يتجاوز التفاؤل.

وشمل الاستطلاع 2000 شركة تصدير.

وسجل المؤشر 90.9 خلال الربع الثاني و81.8 خلال الربع الأول من العام.

وقالت الرابطة، إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط عالميا ربما يؤدي لانخفاض الطلب وارتفاع أسعار المواد الخام والتباطؤ الاقتصادي، مما سوف يفاقم من الأحوال التصديرية لكوريا الجنوبية.

وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7.9% على أساس سنوي في أول 10 أيام من الشهر الجاري، بعد انخفاض بنسبة 8.4% في أغسطس الماضي.