من المقرر أن يبدأ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والملكة كاميلا زيارة رسمية لفرنسا اليوم الأربعاء، بعد 6 أشهر من إرجاء الزيارة بسبب أعمال الشغب واسعة النطاق في فرنسا.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أنه كان من المقرر أن يزور الزوجان الملكيان باريس وبوردو في مارس الماضي، ولكن بعد المظاهرات العنيفة التي نظمها معارضو إصلاحات نظام التقاعد، التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم إلغاء الزيارة.

ومن المقرر أن يصل الزوجان الملكيان إلى باريس بعد ظهر اليوم، ولكن من المعتقد أن برنامج الزيارة سوف يكون مماثلا لما تم التخطيط له للزيارة التى كانت مقررة في مارس الماضي.

وقال قصر بكنجهام في بيانك "الملك والملكة سيقومان بزيارة رسمية لفرنسا، حيث يزوران باريس وبوردو ابتدء من الأربعاء 20 سبتمبر الجاري وحتى يوم الجمعة".

وأضاف البيان: "هذه الزيارة سوف تحتفي بالتاريخ والثقافة والقيم المشتركة بين المملكة المتحدة وفرنسا".