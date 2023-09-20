أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي، تحقيق إنجاز جديد يتمثل في خدمة أكثر من 2.8 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، وذلك عبر تسجيل حوالي 17.7 ألف حركة جوية عبر المطار من أكثر من 30 دولة حول العالم.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية تماشيا مع جهود الهيئة لتعزيز مكانة المطار ليكون من بين أفضل 5 مطارات إقليميا في تقديم تجربة سفر آمنة وخدمات رائدة للمتعاملين.

وكان للعاصمة القطرية الدوحة النصيب الأكبر بعدد المسافرين حيث تم تسجيل حوالي 124 ألف مسافر من وإلى مطار الشارقة، يليها في الترتيب، دكا عاصمة بنجلاديش والقاهرة ومدينة تريفاندروم في الهند ومدينة عمّان.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن تسجيل المطار لأكثر من 2,8 مليون مسافر خلال شهرين، يؤكد التوجهات الاستراتيجية نحو تعزيز مكانة الشارقة العالمية كوجهة سفر مميزة، والعمل المستمر لتحقيق الريادة وتقديم تجربة سفر فريدة وآمنة تعكس الاستدامة والابتكار في جميع جوانب عملنا.

وأضاف: "نؤكد التزام الهيئة بتطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية بما في ذلك خطط التوسعة التي سترفع الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 20 مليون مسافر بحلول عام 2026 وذلك لتلبية ارتفاع أعداد المسافرين والرحلات الجوية وتحقيق رؤيتنا بأن يكون مطار الشارقة من أفضل 5 مطارات إقليميا".

يشار إلى أن هيئة مطار الشارقة الدولي أطلقت مجموعة من الحملات خلال موسم الإجازات والصيف منها حملة "الصيف في مطار الشارقة" وحملة "العودة إلى المدارس" بهدف توفير تجربة سفر مميزة للمسافرين من مختلف الأعمار حيث تشارك موظفو المطار في عدد من الأنشطة والفعاليات المتميزة مع المسافرين وقدموا لهم الضيافة والهدايا المختلفة بينما عبّر المسافرون عن رضاهم عن الخدمات وسهولة الإجراءات التي يقدمها المطار.