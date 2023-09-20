 اليورو عند أعلى مستوى أمام الفرنك السويسري خلال 3 أسابيع - بوابة الشروق
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اليورو عند أعلى مستوى أمام الفرنك السويسري خلال 3 أسابيع

مليارات من اليورو
مليارات من اليورو
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 9:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 9:32 م

ارتفع اليورو أمام الفرنك السويسري بواقع 0.1% ليصل إلى 0.9601، وهي أعلى زيادة منذ 31 أغسطس.

ويأتي ذلك قبل اجتماع البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، غدا الخميس، حيث من المتوقع الإعلان عن زيادة نهائية في معدلات الفائدة.

وحال حدوث زيادة في المعدلات بواقع ربع نقطة مئوية، يعكس صناع السياسات بذلك الزيادة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث يضيق الفارق بين المعدلين إلى 250 نقطة أساس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان أداء الفرنك السويسري قويا العام الجاري على خلفية إجراءات البنك الوطني السويسري حيث وصل لأعلى مستوى أمام اليورو خلال ثماني سنوات في يوليو.

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