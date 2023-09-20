زيلينسكي يحذر فى كلمته بالأمم المتحدة من أن روسيا تشكل تهديدا للعالم

استغل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاولة تعزيز الدعم لبلاده، محذرا قادة دول العالم المجتمعين في نيويورك من أن روسيا تشكل تهديدا للعالم

وحذر زيلينسكي من أن تهديد موسكو باستخدم أسلحة نووية ليس هو الأمر الأكثر إثارة للرعب فيما يتعلق بالحرب ضد بلاده.

وقال زيلينسكي في أول كلمة يلقيها بحضوره الشخصى أمام الاجتماع السنوي رفيع المستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو 19 شهرًا، إن روسيا " تضفى طابع التسليح " على أساسيات مثل الغذاء والطاقة وتحول هذه الضروريات إلى " أسلحة " .

وقال إن "هذه الأشياء لا يتم استغلالها فقط ضد بلادنا، ولكن ضد كل بلادكم. هناك العديد من الاتفاقيات التي تقيد حيازة ونشر الأسلحة، ولكن لا توجد قيود حقيقية على استخدام الغذاء والطاقة وغيرها من الأشياء كأسلحة".

واعتبر زيلينسكي أن أوكرانيا لا تحارب فقط من أجل سلامة أراضيها ولكن أيضا من أجل قيم مثل الحرية وحقوق الإنسان .

وأكد أنه "بينما تدفع روسيا العالم إلى أجل الحرب النهائية، تفعل أوكرانيا كل ما بوسعها لضمان أنه بعد العدوان الروسي، لا يجرؤ أحد في العالم على مهاجمة أي دولة".

واختتم زيلينسكي كلمته قائلا "يجب معاقبة مرتكبي جرائم الحرب. يجب إعادة الأشخاص المرحلين إلى وطنهم. ويجب أن يعود المحتل إلى أرضه".