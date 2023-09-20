أكد المحلل العسكري بصحيفة "فوربس" الأمريكية دافيد إكس، أن الجيش الأوكراني أصبح يواجه مشكلة حقيقية جديدة تمثلها الدرونز الانتحارية الروسية، ولاسيما لانتسيت التي صارت تطال مطاراته.

وبعد أن أصاب درون "لانتسيت" الروسي مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج – 29" في مطار "دولغينتسيفو" العسكري قرب مدينة كريفوي روج الأوكرانية، أوضح دافيد إكس، أن المطار المذكور يقع على بعد مسافة 80 كم عن الجبهة، بحسب موقع "روسيا اليوم الإخباري".

ورجح أن هذه كانت ضربة أولى وجّهها درون "لانتسيت" المطور من جيل جديد.

وقال إن مدى عمل هذا الدرون بات أطول مقارنة بأسلافه، الأمر الذي يزيد من خطر تدمير الطائرات الأوكرانية على مدارجها.

وأضاف أن الأوكرانيين يضطرون الآن لاستخدام مطارات بعيدة لتفادي الدرونز الروسية المطورة، ويبحثون عن وسائل جديدة للحماية منها.