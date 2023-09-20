 الجونة يتعادل مع سموحة في الدوري - بوابة الشروق
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الجونة يتعادل مع سموحة في الدوري

الشروق
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 9:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 9:18 م

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة سموحة والجونة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن حسابات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد، فادي فريد في وقت مبكر وتحديدًا في الدقيقة الرابعة بعدما استلم الكرة من الجبهة اليمنى ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتسكن الشباك.

وأتيحت لسموحة فرصة تسجيل الهدف الثاني، وذلك بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 59 لكن أهدرها شريف رضا بغرابة حيث تصدى لها أحمد مسعود، حارس الجونة.

وفي الدقيقة 90+3 سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.


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