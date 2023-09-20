محافظ جنوب سيناء يناقش معوقات ومشاكل الأنشطة البحرية بمدينة دهب

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بمدينة دهب، للوقوف على المشكلات التي تعيق القطاع السياحي بالمدينة، وإلزام كافة الجهات المعنية بالضوابط والشروط الخصة بممارسة الأنشطة البحرية بكافة أنواعها، حفاظًا على أمن وسلامة الجميع.

والتقى محافظ جنوب سيناء، بمسئولي المحميات الطبيعية بالمحافظة، وأصحاب مراكز الغوص، وبعض مشايخ وعواقل القبائل البدوية بالمدينة، بحضور اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، لمناقشة التحديات التي تواجه ممارسة الأنشطة البحرية، واتخاذ القرارات اللازمة للتغلب على هذه التحديات، بهدف تنشيط السياحة.

وطالب المحافظ الجميع بالتكاتف للنهوض بقطاع سياحة الأنشطة البحرية، خاصة أن المدينة تعتمد في المقام الأول على هذا النوع من السياحة، لكون مدينة دهب مقصد سياحي عالمي لمحبي الرياضات المائية بكافة أنواعها، مؤكدة على التزام كافة الجهات بالتعليمات والضوابط و التوصيات الخاصة بالأنشطة البحرية التي تصدرها المحميات حرصًا على أمن وسلامة الجميع، وأيضًا حفاظًا على البيئة البحرية الفريدة التي تتمتع بها المدينة.

وأكد المحافظ على ضرورة حظر ممارسة الصيد الترفيهي، والسياحي، والتجاري بكافة أساليبه وأدواته داخل المحميات، والتأكيد على السائحين وزوار المدينة بمنع إطعام الأسماك، أو إجتذابها، أو اثارتها بأي شكل من الأشكال، أو تلوث المياه بإلقاء بقايا الأطعمة والمخلفات بها، وعدم ممارسة السباحة، والسنور كلينج خارج المناطق المخصصة لذلك، أو على سطح المياه العميقة البعيدة عن الشواطئ والحيز المرجاني، وحظر ممارسة السباحة أو السنور كلينج ليلًا، والزام الشواطئ والفنادق بتحديد مناطق مخصصة للسباحة.

وحرص المحافظ على مشاهدة تنفيذ غطسه استكشافية بمنطقة اللاجونا من قبل مسئولي المحميات، وبعض الغواصين بالمدينة، تمهيدًا لإصدار قرار استئناف الأنشطة البحرية بمنطقة اللاجونا.

كما التقى المحافظ ببعض السائحين الأجانب، وأجرى معهم حوار حول آرائهم عن السياحة في مدينة دهب.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، كانت قد أصدرت قررًا باستئناف نزول السائحين للمياه لممارسة أنشطة السباحة، والسنور كلينج والألعاب المائية في مدينة دهب، اعتبارًا من اليوم الأحد الماضي، فيما عدا منطقة اللاجونا بداية من موقع الغوص "الأيلاند" شمال اللاجونا وحتى موقع الغوص "الواحة" جنوب اللاجونا، مع السماح بممارسة رياضة الغوص بالأسطوانات "سكويا" بموقعي غوص "الأيلاند، الواحة"، مع الالتزام بالتنفيذ من قبل مراكز الغوص المعتمدة، ووفقًا للضوابط الفنية، وضوابط الأمان والسلامة المتعارف عليها في هذا الشأن.

وكانت قد قررت إدارة محميات جنوب سيناء تعليق نزول السائحين للمياه لممارسة أنشطة السباحة، والسنور كلينج والألعاب المائية في مدينة دهب بداية من منطقة " الدحيلة" شمال المدينة حتى موقع " الكيفز" بوادي جني جنوبا يوم الجمعة الماضية، بعد تعرض زائرة مصرية لمهاجمة سمكة قرش بمنطقة اللاجونا، كإجراء إحترازي من أي مخاطر محتملة قد تمس سلامة السائحين، وبما يتناسب مع طبيعة الحادث وملابساته.