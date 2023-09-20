السعودية تطالب المجتمع الدولي بدعم السودان

طالبت السعودية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، بدعم السودان، وأكدت تواصل جهودها من أجل التوصل لحل سياسي مستدام هناك.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع بالأمم المتحدة يناقش الأزمة في السودان، بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

الاجتماع جاء على هامش أعمال الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت الثلاثاء، بحضور رؤساء 150 دولة وحكومة ومن المقرر استمرارها لأسبوع.

وقال بن فرحان في مستهل كلمته إن "المملكة تواصل جهودها لحل الأزمة في السودان وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم شعبها".

ودعا الوزير السعودي، "الشركاء والمانحين الدوليين، لتقليل معاناة شعب السودان"، مؤكدا تواصل الجهود للتوصل إلى حل سياسي مستدام".

وشدد على أهمية إنشاء ممرات آمنة لتوصيل الخدمات للشعب السوداني، مؤكدا أن المملكة ستقف مع السودان في مواجهة الصعوبات الذي يعيشها.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع"، منذ منتصف أبريل الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

واستضافت مدينة جدة السعودية أكثر من مرة مفاوضات بين الطرفين، كانت انطلاقتها الأولى في مايو الماضي، وأقرت هدنا عدة لم تصمد وتبادل الطرفان اتهامات لبعضهما البعض بشأن اختراقها.