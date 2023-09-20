الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى أوروبا

أعلن الأمن اللبناني، اليوم الأربعاء، إحباط عمليّة تهريب 2.3 كيلوجرام من مخدر الحشييش إلى أوروبا.

وقالت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات وتوقيف المتورّطين بها.

وأضافت أن المخدرات تم إحباطها يوم 24 أغسطس الماضي، وكانت مخبّأة بطريقة محترفة داخل لوحة خشبية، ومعدّة للتهريب بواسطة طرد بريديّ الى إحدى الدول الأوروبية، وباستخدام هوية مزوّرة.

وأشارت إلى توقيف شخصين كانا بصدد إتمام عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، كما ضبطت فرن غاز مخبأ بداخله بشكل احترافي 130 كلج من مخدر الحشييش، بالإضافة إلى مسدّس حربي وهوية مزوّرة ومبلغ مالي.

ولفتت إلى إجراء المقتضى القانوني بحقهما، وإداعهما مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.