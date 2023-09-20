وكيل تعليم المنوفية يؤكد ضرورة تفعيل دور المراكز الإعلامية بالمديرية

ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، مع رؤساء أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية العشر بحضور طارق سعد وكيل المديرية، ودعاء نصار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وإسلام خطاب مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة تفعيل دور المراكز الإعلامية بالمديرية، والإدارات التعليمية والمدارس من خلال إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وفق الكتاب الدوري رقم 27، وتحديد مسئول داخل كل مدرسة لتكوين حلقة تواصل بين المدارس والإدارات التعليمية، من خلال عمل قاعدة بيانات لهم لسهولة التواصل معهم.

وأوضح مدير تعليم المنوفية، أن ممثل العلاقات العامة بالإدارة، هو سفير المديرية، وهمزة الوصل بين المديرية والمجتمع المحلي بالإدارة، ويعزز شراكته في الارتقاء بدور المؤسسات التعليمية بالإدارة، ونشر الأحداث التعليمية المميزة والاجتماعية بشكل مستمر.

كما أنه يستطيع إبراز دور المديرية من خلال وسائل الإعلام، مطالبًا بضرورة توحيد المصادر للمديرية والإدارات التعليمية من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، والصفحات الرسمية للإدارات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة، على تحري الدقة في كل ما يتم نشره عبر الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم السماح لأي وسيلة من وسائل الإعلام بالتصوير داخل المدارس إلا بعد موافقة كتابية من مدير المديرية؛ وذلك تنفيذًا للقرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم بمنع التصوير داخل المدارس.