الشرطة الكورية الجنوبية تحقق مع جنود أمريكيين بتهم تتعلق بالمخدرات

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فتحت شرطة كوريا الجنوبية تحقيقا بشأن اتهام 17 جنديا أمريكيا وخمسة آخرين بحيازة وتهريب الماريجوانا السائلة بشكل غير قانوني.

وخلال مداهمة لاثنتين من القواعد العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية، تم العثور على 80 مللي لترا من الماريجوانا المنتجة صناعيا، حسبما قالت الشرطة في إقليم جيونجي في شمال غرب البلاد اليوم الأربعاء.

كما تم العثور على 13 ألف دولار، من المفترض أنها من مبيعات المخدرات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه لم يتم احتجاز أي من الجنود الـ17.

وتردد أن عمليات التفتيش المشتركة مع محققين من الجيش الأمريكي جرت في مايو في قاعدتي كامب همفريز وكامب كيسي.

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر 28500 جندي في كوريا الجنوبية.

وحتى الاستخدام العرضي للقنب كمخدر تتم المعاقبة عليه في كوريا الجنوبية، ويتم تنظيم الاستخدام الطبي بشكل صارم.