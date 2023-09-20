 رئيس كوريا الجنوبية يجري محادثات مع رئيسي كازاخستان وأوزبكستان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس كوريا الجنوبية يجري محادثات مع رئيسي كازاخستان وأوزبكستان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة


نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 9:18 ص

 أجرى رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول محادثات منفصلة مع رئيسي كازاخستان وأوزبكستان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتركزت المناقشات على دعم التعاون في مجال الأمن الاقتصادي.

وخلال الاجتماع مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارات توكاييف، اقترح يون الربط بين التكنولوجيا المتطورة الكورية الجنوبية والموارد الهائلة لكازاخستان في مجالات بناء المحطات النووية وسلاسل توريد المعادن الرئيسية.

كما طلب يون الدعم لمشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات حكومية تتعلق بإنتاج السيارات والبنية التحتية والبناء في كازاخستان.

وأشارت يون إلى تعاون مماثل في سلاسل التوريد، خلال محادثات مع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيايف، حيث اتفق الزعيمان على توسيع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدفاع.

وطلب الزعيم الكوري الجنوبي دعم أوزبكستان للشركات الكورية الجنوبية للفوز بعطاءات في مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق للنقل في الدولة الواقعة وسط آسيا


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