الجامعة العربية تنظم جلسة إحاطة حول مشروعات وأنشطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية

عقدت وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة حول المشروعات والمبادرات والأنشطة الجديدة التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم مكاتب الملكية الفكرية بالمنطقة العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأفادت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، بأن هذا الاجتماع يُعقد في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية بشأن رغبة مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية عقد هذه الجلسة للاطلاع على المستجدات والمشروعات التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم وتعزيز العمل في مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية ومناقشة آليات الاستفادة منها.

ويناقش جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين، عدة موضوعات من أهمها الأنشطة والمبادرات التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم النساء رائدات الأعمال، وكيفية استغلال أنظمة الملكية الفكرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب دور شبكات دعم التكنولوجيا في تعزيز الابتكار، وبرامج دعم شباب المخترعين، بالإضافة إلى حلقة نقاشية لمناقشة كيفية تحقيق المزيد من استفادة مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية من كل المشروعات والأنشطة التي تطلقها المنظمة.

ويشارك في الاجتماع عدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإضافة إلى ممثلي المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية.