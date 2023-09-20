جزائري يطعن أسرته حتى الموت

أقدم جزائري يبلغ 68 عاما على اقتراف جريمة شنعاء بقتل زوجته وابنه وابنته طعنا، اليوم الأربعاء، بحي " دالاس" بوسط مدينة غليزان التي تقع على مسافة 300 كيلومتر غربي الجزائر.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية على موقعها الإلكتروني، أن الجاني وجه عدة طعنات لزوجته التي تصغره بـ8 سنوات على مستوى البطن، ثم قتل ابنه وابنته البالغين 33 عاما بواسطة سلاح أبيض، حيث عثرت عليهم مصالح الأمن غارقين في دمائهم.

كما أوضحت أن الجاني فرّ من مسرح الجريمة، لكن سرعان ما ألقت مصالح الأمن القبض عليه، وهو في حالة مزرية بعدما طعن نفسه بذات السكين، جرى نقله على جناح السرعة إلى العناية المركزة بالمستشفى في حالة حرجة.

وفي واقعة أخرى، أشارت صحيفة " النهار" إلى العثور على جثث ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بحي "بوراس" ببلدة مليانة في ولاية عين الدفلى البعيدة بنحو 160 كيلومترا غربي الجزائر.

وكشفت ذات الصحيفة أن الضحايا تم العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم العائلي، ويتعلق الأمر برب العائلة وزوجته وابنتهما، مشيرة في نفس الوقت إلى جريمة قتل شنعاء.