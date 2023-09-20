السجن 3 أعوام لمتهم بتهديد خطيبته السابقة بنشر صورها في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، اليوم الأربعاء، "إ.ا.ف"، فرد أمن بشركة، بالسجن لمدة 3 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد خطيبته وتدعى "ج.ر.إ"، طالبة، بنشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية المقيدة برقم 7785 لسنة 2023 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائق القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات حول بلاغ من فتاة تتهم خطيبها بتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث تواصل المتهم، مع المجني عليها عبر تطبيق و"اتس آب"، مهددًا إياها بنشر صور لها ومقاطع فيديو وهي عارية وشبة عارية، بعد أن كان تحصل عليها منها خلال فترة خطبتهما، ولتأكيد تهديداته أرسل لها بعض من تلك الصور.

وأضافت التحقيقات أن فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم أظهر وجود محادثات بينهما مصحوبة بالصور محل البلاغ، وبمواجهته أقر في التحقيقات بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها بعد انتهاء علاقتهما.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المقدم، بعضوية المستشارين أحمد رضوان إبراهيم، وعصام محمد عبد العزيز، وسكرتير المحكمة، ممدوح رفعت.