مدافع برنتفورد قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

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أعلن نادي برنتفورد الإنجليزي، أن ظهيره الأيسر ريكو هنري قد يغيب حتى نهاية الموسم؛ بسبب الإصابة في الركبة.

ويحتاج هنري - 26 عاما - لإجراء جراحة في الركبة عقب تعرضه للإصابة خلال المباراة، التي خسرها الفريق على ملعب نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، يوم السبت الماضي.

وحدثت إصابة هنري أثناء التحامه مع كيران تريبير قائد نيوكاسل في بداية الشوط الثاني.

وقال نيل جريج رئيس الجهاز الطبي لبرنتفورد للموقع الرسمي للنادي: "يحتاج ريكو لإجراء عملية جراحية الأسبوع المقبل، وللأسف يحتاج إلى فترة طويلة للتعافي".

وأضاف: "رغم أن الأمر مخيب للآمال، لكن ريكو مر بتجربة مماثلة في الماضي ويركز بالفعل على استغلال هذه الفرصة ليصبح أكثر لياقة وقوة من ذي قبل، سنسانده تماما طوال تلك الفترة".