البرهان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن البرهان سيلقي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، كما يشارك في اجتماعات لتعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".



وأضاف البيان أن البرهان سيلتقي على هامش الدورة 78، بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقراراً.



ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ نحو 5 أشهر اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيين، و4.8 مليون نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.