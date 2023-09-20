اليونسكو تُدرج محمية عروق بني معارض بالسعودية على قائمتها للتراث العالمي

أعلن وزير الثقافة السعودي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، نجاح المملكة العربية السعودية في تسجيل محمية "عروق بني معارض" في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة، وذلك امتداداً لجهود المملكة المستمرة في حماية أنظمتها البيئية الطبيعية والمحافظة عليها، والاهتمام بتراثها الثقافي.

واتُخذ قرار التسجيل خلال الدورة السنوية الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 10حتى 25 من شهر سبتمبر الحالي.

وبهذه المناسبة، هنأ وزير الثقافة السعودي القيادة السعودية على هذا التسجيل الدولي المهم الذي يُترجم الدعم غير المحدود الذي تحظى به الثقافة والتراث في المملكة، والذي يعكس ما تتميز به المملكة من غنى تراثيٍ وتنوعٍ طبيعيٍ في مختلف مناطقها.

وأكد وزير الثقافة، التزام المملكة بحماية التراث الطبيعي وتنميته بصورةٍ مستدامة، انطلاقاً من حرص القيادة على التراث الطبيعي ومكانته الاستراتيجية في رؤية السعودية 2030.