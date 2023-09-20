ليل يفتتح مشواره في دوري المؤتمر بثنائية في أولمبيا ليوبليانا

بدأ فريق ليل الفرنسي مشواره ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بفوز ثمين ومستحق 2 / صفر على ضيفه أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وافتتح جوناثان ديفيد التسجيل لمصلحة ليل في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل أن يقضي الفريق الفرنسي على آماله نظيره السلوفيني في التعادل، عقب إحراز يوسف يازيسي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، حصل ليل على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضا فريقي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وكي كلاكسفيك من جزر فاروه، اللذين يلتقيان غدا الخميس في ذات الجولة.