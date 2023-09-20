البرهان يلقي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أنه من المقرر أن يلقي البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد الجمعة.

كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة.

وسيلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش الدورة بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

وعلى مدى أسبوع سيلقي نحو 150 رئيس دولة وحكومة من كل أنحاء العالم خطاباتهم في هذا الاجتماع السنوي، الذي تتجه إليه أنظار العالم.