نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي للأسواق النموذجية بالقنطرة غرب

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأسواق مدينة القنطرة غرب، والتي أُقيمت للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة، والحفاظ على أرواح المواطنين، عقب اندلاع حريق بالسوق العشوائي للمدينة العام الماضي.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي للأسواق النموذجية بمدينة القنطرة غرب "الملابس النموذجي، سوق الخضار والفاكهة، وسوق تجارة الجملة"، ومناقشة توفير جميع الخدمات اللازمة لتشغيل تلك الأسواق.

وشدد عصام على ضرورة أن تكون المساحات المقترحة للمحال مناسبة، مع مراعاة التهوية الجيدة والإضاءة، وإجراءات الحماية المدنية؛ تحسبا لحدوث حرائق أو أزمات طارئة، مشيرا إلى ضرورة إنشاء عدة مداخل متفرقة للسوق، وممرات متسعة، موجهًا بأن يضم سوق الملابس على مقر لإدارة السوق، وآخر للحماية المدنية، وآخر لشرطة تأمين السوق، بالإضافة إلى مسطح أخضر، ودورات مياه، مع الأخذ في الاعتبار وجود محال بمساحات مناسبة، وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن داخل تلك الأسواق، من محال لتقديم المأكولات والمشروبات.