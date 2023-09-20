مصطفى الفقي: عايز كل مرشح رئاسي يتفلسف قدامي ويقولي هيعمل إيه بالسد الإثيوبي

طلب الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحل معضلة تطورات سد النهضة الإثيوبي، معقبًا: «عايز كل واحد هيترشح يقولي ويتفلسف قدامي ويفهمنى هيعمل إيه في سد النهضة»-على حد قوله.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة ليس حكما وحيدا على سلامة النظام في دولة مثل مصر، في هذه الظروف العالمية، منوها أن ارتفاع الأسعار موجود في الدول الأوروبية مثل النرويج وغيرها.

وعدد إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر حتى الآن، وفي مقدمتها إنهاء دورة الإخوان على الرغم من أنها كانت حركة جسورة، تطوير البنية التحتية، الانتصار على الإرهاب بشكل واضح، تأكيد الأمن الداخلي على نحو يحمد له، لافتا إلى الإصلاح الاقتصادية الذي حققه داخليا ودوليا، وكذلك إصلاح وإدارة مشكلة العشوائيات.

ولفت إلى أن ملف التعليم ما زال يحتاج إلى جهود كبيرة للنهوض به وإصلاحه؛ لأن التعليم أمن قومي ولا بد من أن تكون الدولة حازمة في هذه المسألة، هذا بالإضافة إلى أهمية القضاء على الدروس الخصوصية، وتقنين إنشاء المدارس الخاصة.

وذكر أنه فيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء مؤخرا، أكد أنها ظاهرة تاريخية عادية للغاية، مستدلا على ذلك بدولة الهند التي تقطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميا، في إحدى الفترات التي تزامن فيها زيارته لها.