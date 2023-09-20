 محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهورية الجديدة - بوابة الشروق
الأربعاء 20 سبتمبر 2023 9:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهورية الجديدة

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 9:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 9:10 م

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية لمركز الفرافرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية الجديدة، يرافقه نبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة والتنفيذيين المعنيين.

وأوضح المحافظ، أنه تم تعديل مسارات الخروج والدخول للميدان ومنسوب الشوارع الجانبية، وذلك في إطار خطة تطوير الميادين العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

وتابع خلال جولته مركز الميكنة الزراعية التابع لوزارة الزراعة، موجهًا بحصر جميع المعدات والآلات الموجودة ومراجعة موقف صلاحيتها، للتنسيق مع الوزارة لصيانة وإصلاح المتعطل منها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك