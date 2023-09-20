محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهورية الجديدة

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية لمركز الفرافرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية الجديدة، يرافقه نبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة والتنفيذيين المعنيين.

وأوضح المحافظ، أنه تم تعديل مسارات الخروج والدخول للميدان ومنسوب الشوارع الجانبية، وذلك في إطار خطة تطوير الميادين العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

وتابع خلال جولته مركز الميكنة الزراعية التابع لوزارة الزراعة، موجهًا بحصر جميع المعدات والآلات الموجودة ومراجعة موقف صلاحيتها، للتنسيق مع الوزارة لصيانة وإصلاح المتعطل منها.