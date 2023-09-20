التشيك تعتزم إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بدعم مالي من الدنمارك وهولندا

توصلت التشيك إلى اتفاق مع الدنمارك وهولندا، لتزويد أوكرانيا بأسلحة تشيكية، من خلال دعم مالي من البلدين، بحسب ما أورده "راديو براغ" التشيكي.

وتم التوقيع على الوثائق ذات الصلة يوم أمس الثلاثاء، على هامش اجتماع ما يسمى بـ "مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا" في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بألمانيا، والتي تعد أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة.

وبحسب وزارة الدفاع التشيكية، فإن الاتفاق يوفر فرصا كبيرة بالنسبة للشركات التشيكية.

ومن المقرر أن تكون الدفعة الأولى الموجهة إلى أوكرانيا، عبارة عن 15 دبابة حديثة من طراز "تي – 72 إي إيه".

جدير بالذكر أن التشيك كانت قد تبرعت بعدد من المروحيات من طراز "مي- 24" القتالية سوفيتية الصنع، لأوكرانيا قبل أكثر من عام.