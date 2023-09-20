إسرائيل تتهم حماس بمحاولة تهريب متفجرات بمعبر كرم أبو سالم عبر شحنة ملابس

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اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اليوم الأربعاء، حركة حماس بالوقوف وراء محاولة تهريب متفجرات وعبوات ناسفة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

ووفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشاباك، فإن حماس تقف وراء محاولة تهريب متفجرات من نوع (C4 و10) عبوات ناسفة، من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، كانت قد أخفيت بشحنة ملابس، كما نقلت شبكة العربية.

وأضافت أن محاولة التهريب كانت بتوجيهات من اثنين من محرري صفقة شاليط يتواجدان في غزة.

وأفاد بيان الشاباك بأن التحقيقات أظهرت أن عرفات النتشة ومحمد أبو عوض متورطان في عملية التهريب، حيث إنهما من محرري صفقة شاليط.

بداية شهر سبتمبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم.

وقرر الجيش في أعقاب عملية تهريب المتفجرات، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة لعدة أيام قبل أن يعلن عدوله عن القرار.