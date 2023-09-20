إيران تفرض قانونا مثيرا للجدل بشأن الحجاب

من المقرر أن يتم تطبيق عقوبات شديدة الصرامة تتضمن غرامات وحتى السجن في إيران في المستقبل على النساء اللاتي ينتهكن قانون ارتداء الحجاب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، أن أعضاء البرلمان صوتوا، اليوم الأربعاء، لصالح تطبيق قانون مثير للجدل على أساس تجريبي لـ3 أعوام.

وينص الإصلاح في أحدث نسخة له على تطبيق عقوبات صارمة على من لا يلتزم بقواعد اللباس الإسلامي، وهذا يتضمن دفع غرامات في حال انتهاك القانون عدة مرات.

ويصل الحد الأقصى للعقوبات إلى السجن لفترة تصل إلى 15 عاما، كما يمكن دفع غرامات بقيمة تصل إلى أكثر من 5000 يورو "5350 دولار"، ويمكن استئناء النساء الأجنبيات من الالتزام بالقانون.