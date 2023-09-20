مدرب المصري: أتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة أمام الأهلي

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قال علي ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إنه يتحمل مسؤولية الخسارة من الأهلي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، بإستاد الجيش المصري ببرج العرب في أولي مباريات الفريق بالدوري المصري.

وأضاف علي ماهر في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه يتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة والإخفاق في تلك المباراة.

وتابع:" لاعبو المصري ظهروا بشكل جيد للغاية رغم الخسارة الكبيرة، لقد لعبوا فترة طويلة بعشرة لاعبين بعد طرد باهر المحمدي".

وأوضح:" أغلقنا صفحة الخسارة من الأهلي والقادم سيكون أفضل مع كثرة التدريبات والمحاضرات للاعبي الفريق".