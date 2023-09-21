زيلينسكي يأسف لعجز الأمم المتحدة وينتقد حق النقض الروسي بمجلس الأمن

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أسفه لعجز الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي:، إن الأمم المتحدة تتفاعل مع المشكلات "بالأقوال " بدلا من "الحلول الحقيقية".

وأضاف أن العالم لم يعد بإمكانه أن يعلق "آماله على الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحدود السيادية للدول".

كما انتقد زيلينسكي تمتع روسيا بحق النقض "فيتو" في مجلس الأمن، مشيرا إلى أنها تقود الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.

وأضاف أن الجمعية العام للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة يجب أن تحظى بالقدرة على التغلب على حق النقض.

واجتمعت أقوى هيئة في الأمم المتحدة على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتمتع خمس دول، هي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وبحق نقض القرارات.

ودعا زيلينسكي مجلس الأمن الدولي إلى التوسع ليضم المزيد من الأعضاء الدائمين، بما في ذلك ألمانيا.

وقال الرئيس الأوكراني أمام مجلس الأمن اليوم إن "ألمانيا أصبحت أحد الضامنين العالميين الرئيسيين للسلام والأمن".

وأضاف: "إن هذه حقيقة، كما أن ألمانيا تستحق مكانا بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في حقيقة الأمر، ولا بد من تمثيل أمريكا اللاتينية هنا بصفة دائمة ودول المحيط الهادئ كذلك".

وتابع قائلا إن الاتحاد الأفريقي أيضا يتعين أن يحصل على مكانه في أهم هيئة أممية، مضيفا أن آسيا أيضا تستحق وجودا أقوى.

وأشار إلى أنه "لا يمكن اعتبار أن يكون بقاء دول مثل اليابان أو الهند أو العالم الإسلامي خارج العضوية الدائمة لمجلس الأمن أمرا طبيعيا".

ولفت إلى أنه ليس من العدل ألا يتم تمثيل مليارات الأشخاص.