الصين تتعهد بتعزيز الجهود لمكافحة غسل الأموال

من المقرر أن تعمل هيئة مكافحة الفساد في الصين والشرطة وسلطة الادعاء، على تعزيز الجهود والتنسيق في مكافحة غسل الأموال عند التعامل مع قضايا الفساد، بحسب مبادئ توجيهية مشتركة أشارت إليها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الأربعاء، بأن المبادي التوجيهية تشجع على تبادل المعلومات والمناقشات في الوقت المناسب بين السلطات.

ويتعين على الجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات إبلاغ الهيئات التنظيمية المالية وتلك الخاصة بالأوراق المالية والصرف الأجنبي في الصين، في حال وُجِدَت أي ثغرات أو مخاطر مع المؤسسات المالية ووكالات الدفع غير المصرفية.