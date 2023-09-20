جهاز تعمير مطروح: طرح أعمال مشروعات إنشاء 40 وحدة سكنية بمدينة السلوم

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قال الدكتور آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، إنه تقرر طرح أعمال مشروعات إنشاء 40 وحدة سكنية بمدينة السلوم واستكمال أعمال تطوير مراكز شباب شرق وغرب المحافظة.

وأوضح "أبو عمر"، أنه من المقرر طرح كراسات شروط إنشاء 40 وحدة سكنية بمدينة السلوم، تمهيدا لتنفيذها وتوزيعها على أهالي المدينة، من خلال الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وكذا سيتم استكمال إنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب بشرق وغرب المحافظة.

وأكد أنه من المقرر طرح وبيع كراسات شروط المشروعات في أول أكتوبر المقبل، وبالطرق القانونية المتعارف عليها.

ويأتي ذلك في إطار خطة الجهاز بمحافظة مطروح، بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية من بناء قرى وحدات سكنية ،وشق وتمهيد طرق، وإنشاء السدود وحفر الآبار لحصد مياه الأمطار في النجوع والقرى بعمق الصحراء.