رئيس نادي توتنهام يكشف عن بند يتيح إعادة شراء هاري كين

كشف دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي أنه أدرج بندا في عقد انتقال النجم هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني، يسمح بإعادة شراء اللاعب.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إلى أن ليفي أدلى بهذا التصريح، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، خلال منتدى للمشجعين أمس الثلاثاء مع أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام.

وأنهى هاري كين، الهداف التاريخي لتوتنهام، ارتباطا دام لعقدين مع النادي بالانتقال إلى بايرن ميونخ في أغسطس الماضي بعقد تبلغ قيمته نحو 100 مليون جنيه إسترليني (123 مليون دولار).

وطولب ليفي ببيع المهاجم الدولي الإنجليزي من أجل تفادي إمكانية رحيله عن الفريق بدون مقابل مع نهاية عقده في العام المقبل.

وحقق هاري كين بداية قوية مع بايرن ميونخ وسجل أربعة أهداف خلال خمس مباريات، وينتظر أن يشارك في المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحاته قبل المباراة الأولى له مع بايرن ميونخ في دوري الأبطال، تحدث هاري كين عن حجم ما يعنيه توتنهام بالنسبة له حتى الآن.

وقال هاري كين :"ستظل أنظاري موجهة نحو توتنهام بقية حياتي. أنا سعيد حقا لرؤية الفريق يلعب بالطريقة التي يؤدي بها، كما أن رؤية المشجعين سعداء تعد شيئا عظيما ."