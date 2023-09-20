الرئيس العراقي يجدد رفض بلاده للاعتداءات التركية على أراضي بلاده

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن الاعتداءات الترکية على الأراضي والمدن العراقية "مرفوضة".

وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، وعدد من رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي "إن الانتهاكات المتكررة تتعارض مع مبادئ حسن الجوار، سيما إذا كانت بأسلحة لا تستخدم إلا للحروب المفتوحة كالطائرات المسيرة"، حسب بيان للرئاسة العراقية.

وتابع "العراق الجديد يؤمن بالحوار لغةً للتفاهم وحل الإشكاليات والمسائل العالقة بين الجانبين من خلال التنسيق والتفاهم المشترك".

وكان 3 جنود عراقيين من قوات مكافحة الإرهاب قد قتلو بقصف بمسيرة تركية، وأصيب 3 آخرين بعد استهداف مطار عربت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان قبل يومين فيما قصفت مسيرة تركية، ظهر اليوم عجلة تقل عناصر في حزب العمال الكردستاني التركي في نفس المحافظة دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية.

وكان قد أعلن في بغداد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة العراق لبحث ملفات عالقة بين البلدين أبرزها أمن الحدود المشتركة والطاقة والمياه.