الداخلية يفوز على إنبي في الدوري الممتاز

حقق فريق الداخلية بقيادة مدربه ميمي عبدالرازق، فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويدين فريق الداخلية بالفضل في تحقيق الانتصار أمام إنبي للاعبه عبد العزيز السيد، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول.

وسعى فريق إنبي لمعادلة النتيجة خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء، ولكن تألق الحارس محمود الزنفلي حرمهم من ذلك، لينتهي اللقاء بفوز الداخلية بهدف نظيف.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الداخلية رصيده للنقطة الثالثة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد إنبي دون نقاط.