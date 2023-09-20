الأرصاد: لا صحة لتعرض مصر لعواصف جوية خلال الساعات أو الأيام المقبلة

وصفت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأنباء التي تتحدث عن تعرض مصر لعواصف خلال الساعات أو الأيام المقبلة بأنها عارية من الصحة.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة «ten»، اليوم الأربعاء، إن البلاد لن تتأثر بأي عواصف أو تقلبات خلال الأيام المقبلة.



وأضافت أن الأحوال الجوية ستكون مستقرة بشكل كبير، مبدية استغرابها من الشائعات التي تشير إلى تعرض مصر لتلقبات خلال ساعات مقبلة.



وأكّدت أن حالة الطقس في مصر تشهد استقرارا، يتيح بإمكانية الاستمتاع بالأجواء، مع فرصة التوجه للمناطق الساحلية المشمولة بهذا الاستقرار.



ولفتت إلى أن الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر هي دليل على تحسن الأحوال الجوية، وهي غير مؤثرة بشكل كبير على حركة المرور.



