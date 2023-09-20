ابن رئيس وزراء سنغافورة الأسبق يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات تجارية

وجهت السلطات في سنغافورة اليوم الأربعاء اتهامات بارتكاب مخالفات تجارية لأربعة أشخاص بينهم جوه جين هيان، ابن رئيس الوزراء الأسبق جوه تشوك تونج، بحسب ما ذكرته قناة نيوز إيجيا السنغافورية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جين هيان (54 عاما) المدير التنفيذي السابق لشركة نيو سيلكروتس جروب للاستثمارات متهم بالتآمر مع ثلاثة آخرين على صلة بالشركة من أجل إيجاد انطباع مضلل لسعر سندات الشركة خلال 31 يوما من أيام التداول بين فبراير و أغسطس 2018.

ويواجه جوه اتهامات برفع سعر سندات الشركة من خلال التقدم بطلبات وتنفيذ تداولات باستخدام حسابه الاستثمارى المصرفي.