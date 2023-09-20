كشفت تقارير إعلامية عن كوليس جديدة، تتعلق برحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي عن صفوف باريس سان جيرمان.

ورحل ميسي عن صفوف البي آس جي بعد أن قضى موسمين مع الفريق، ورفض تمديد عقده، ليرحل عن صفوف سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية الماضية والانتقال للدوري الأمريكي عبر بوابة إنتر ميامي.

ووفقا لما أشار إليه موقع « le10sport» الفرنسي فإن ميسي كان من الممكن أن يظل لاعبا ضمن صفوف باريس سان جيرمان ويقوم بتمديد عقده، لكن القرار المتأخر التي اتخذته إدارة سان جيرمان جعلت ميسي يرحل عن النادي.

وأضاف الموقع أنه في حال إعلان البي أس جي قرارها بالتعاقد مع الإسباني لويس إنريكي، لتولي الإدارة الفنية للفريق خلفا لكريستوف جالتيه، قبل شهر ونصف من تاريخ الإعلان لكان ميسي وافق على تمديد عقده مع سان جيرمان.

جدير بالذكر أن ميسي عمل من قبل مع لويس إنريكي عندما كان لاعبا في برشلونة، ونجح في تحقيق الثلاثية التاريخية عام 2015.

وانضم ميسي لسان جيرمان، في صيف 2021، عقب انتهاء عقده مع برشلونة، بعقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.