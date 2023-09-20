تايوان: لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 يخضع لاختبار ويتوقع طرحها قريبا

ذكرت مراكز مكافحة الأمراض في تايوان أن لقاح موديرنا الجديد المضاد لكوفيد-19، الذي يستهدف المتغير الفرعي أوميكرون "إكس بي بي. 1.5"من سارس-كوف-2" سيخضع لاختبار جودة ومن المتوقع أن يكون متاحا، بحلول الأسبوع المقبل.

وحصل لقاح "سبيكيفاكس إكس.بي.بي.1.5.كوفيد-19" لشركة موديرنا على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة "الغذاء والدواء" يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأربعاء.

وقال تسينج شو-هوي، نائب المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض إنه من المتوقع أن يكون اللقاح متاحا، بحلول نهاية هذا الشهر، على أمل أن يكون ذلك قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمهرجان منتصف الخريف من الجمعة الأسبوع المقبل حتى الأول من أكتوبر، حيث يكون للأشخاص الذين يبلغون 65 عاما أو أكثر، الأولوية.

وأضاف: "تشير بيانات المراقبة طويلة المدى لدينا إلى أن معظم الحالات الخطيرة المرتبطة بكوفيد-19 والحالات المرتبطة بكوفيد-19 هم أشخاص يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر".