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رئيس أوكرانيا يلتقي نتنياهو في نيويورك

نيويورك - د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 9:06 ص

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" أن زيلينسكي ألقى كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام قمة أهداف التنمية المستدامة، وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية أمس الثلاثاء.

وقال زيلينسكي، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "تركزت المحادثات مع بنيامين نتنياهو حول تعاوننا، بما يشمل مجال الدفاع المدني. أبلغته عن الهجمات الروسية على مدننا وموانئنا والبنية التحتية الحيوية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية."

وأضاف زيلينسكي أن البلدين لديهما نفس القلق إزاء تزايد التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

والتقى زيلينسكي في وقت سابق الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.


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