أستاذ طب سلوكي: مشاهد الحروب والكوارث الطبيعية تترك خدوشا في خلايا مخ الطفل

قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي، إن أشد المواقف التي يمر بها الأطفال في طفولتهم على الإطلاق هي إما كارثة طبيعية أو أعمال عنف مثل الحروب أو مقتل أحد الوالدين أمام أعينهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة

"القاهرة الإخبارية"، أن الطفل في هذه الحالة يختزن بداخله طاقة هائلة من الشحنات العنيفة، قد تنفجر في هيئة عنف تجاه البيئة المحيطة أو تختزن على هيئة حزن وألم وخوف من المستقبل.

ولفت إلى أن المشاهد التي وقعت في المغرب وليبيا، وطبعا في الحرب الدائرة في السودان، تكوّن لدى الطفل اضطرابات نفسية يجب تخريجها، في هيئة رسومات أو فضفضة في حديث، ويتم تحليل هذا المنتج وبدء رحلة علاج وتأهيل لهؤلاء الأطفال.

وأوضح أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف، حتى لو مجرد عنف منزلي، يحدث عندهم خدوش في جدار خلايا المخ، وهذه الإصابات قد يكون بعضها غير قابل للعلاج إطلاقًا، مع تزايد إطلاق الإشارات الكهربية من مخ الأطفال فيما يشبه الصرع نتيجة تعرضه لهذا العنف.

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