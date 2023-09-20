انهيار عقار خالٍ من السكان في الإسكندرية

انهار عقار قديم مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، خالٍ من السكان، كائن في 14 حارة عبدالوهاب، بجوار مسجد القبانية، منطقة رأس التين بحري الإسكندرية، اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، أو تأثير على العقارات المجاورة.

كان اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بانهيار عقار قديم، وأدى إلى تحطم بعض السيارات التي كانت مرابطة أمامه.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسئولي حي الجمرك إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار بناء قديم، وصادر له قرار هدم عام 2023 دون أن يُنفذ، وانهار كليًا.

ووفقًا لمصدر أمني، تم فرض سياج تأميني حول الانهيار حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين، وجارٍ رفع الحطام من على السيارات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٕ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.