ملك بريطانيا يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا

وصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، برفقة عقيلته الملكة كاميلا، اليوم الأربعاء، العاصمة الفرنسية باريس، في إطار زيارة رسمية تشمل أيضا مدينة بوردو، وتستمر 3 أيام.

الزيارة هي الأولى للملك تشارلز منذ اعتلائه العرش، وكانت مقررة في مارس الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الاحتجاجات على إصلاحات نظام التقاعد التي أدخلتها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال قصر باكنجهام في بيان، إن "الزيارة ستحتفي بعلاقة المملكة المتحدة مع فرنسا، وتمثل تاريخنا وثقافتنا وقيمنا المشتركة".

وبدأت زيارة الزوج الملكي، باستقبالهما من قبل الرئيس الفرنسي وعقيلته بريجيت ماكرون، بمراسم تذكارية ووضع إكليل من الزهور عند قوس النصر في العاصمة.

من جهته، علّق قصر الإيليزيه (الرئاسة الفرنسية)، في بيان، بالقول إن زيارة الملك تشارلز تأتي "في إطار من تقارب العلاقات بين بريطانيا وفرنسا".

وقبيل وصول الملك، كتب ماكرون على منصة إكس: "لقد زرت كأمير، وستعود كملك، مرحبًا بجلالتك"، وشارك مقطع فيديو يظهر زيارات تشارلز السابقة لفرنسا عندما كان أميرًا.

وصعد تشارلز إلى العرش في 8 سبتمبر 2022، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وفي 6 مايو، في أول تتويج تشهده البلاد منذ نحو 70 عامًا، تم تتويجه مع الملكة كاميلا في كنيسة وستمنستر في العاصمة لندن.

An incredible welcome at the Arc de Triomphe to formally kick-off #RoyalVisitFrance! 🇫🇷



Invited by President @EmmanuelMacron, The King symbolically lit the eternal flame, which burns in memory of those who perished in the First and Second World Wars. pic.twitter.com/FaGIJ9a3xv